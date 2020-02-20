Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Van'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Toplu taşıma araçlarında ve durakların çevresindeki 22 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Y. ve S.Y. olduğunu belirledi. Duraklarda yolcu gibi bekleyen ekipler, şüphelileri yankesicilik yapmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, yolcu gibi araca binerken ve durakta beklerken yolcuların cebinden paralarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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