Son Dakika Haberleri: Duraklardaki Afişler Temizleniyor

Duraklardaki Afişler Temizleniyor

46 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde otobüs duraklarına asılan ve görüntü kirliliğine sebep olan afiş ve pankartları temizledi.

Duraklardaki Afişler Temizleniyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde otobüs duraklarına asılan ve görüntü kirliliğine sebep olan afiş ve pankartları temizledi.

Manisa genelinde vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu duraklarda temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren afiş ve pankartları temizledi. Çalışma kapsamında, yasak olmasına rağmen otobüs duraklarına resmi veya özel kurum ya da şahıslar tarafından asılan afiş ve pankartlar temizlendi. Durakları reklam panosu gibi kullanan özel firma ve şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duraklardaki Afişler Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]