Son Dakika Haberleri: Duraklı Köyü muhtarından örnek davranış
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Duraklı Köyü muhtarından örnek davranış

1 saat önce

31 Mart seçimlerinde köylülerinin oyu ile göreve başlayan Duraklı Köyü Muhtarı Şahin Demirkaya, köyün çehresini değiştirdi.

Duraklı Köyü muhtarından örnek davranış, System.String[]
31 Mart seçimlerinde köylülerinin oyu ile göreve başlayan Duraklı Köyü Muhtarı Şahin Demirkaya, köyün çehresini değiştirdi.

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Duraklı köyünde başta gençler olmak üzere azalarını ve köylüleri de yanına alan muhtar Şahin Demirkaya, önce köydeki evlerin bahçe duvarlarını yaptırdı. Daha sonra köylülerle birlikte köy içi yollara kilit parke taş döşedi.

Bununla da yetinmeyen muhtar Şahin Demirkaya, köyü ağaçlandırdı. Muhtarın çalışmaları civar köylere örnek olurken, köylüler ise kısa sürede köylerinin çehresinin değişmesinden memnun görünüyor.

Duraklı Köyü Muhtarı Şahin Demirkaya, Duraklı köyünü Kars'ın örnek köyü haline getireceğini belirterek, köydeki sorunları, köylülerle birlikte ele ele vererek çözeceklerini kaydetti. - KARS
Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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