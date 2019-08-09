Duraklı muhtarı, durmak bilmiyor

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün yeni muhtarı Şahin Demirkaya, 5 yılda yapacaklarını 4 aya sığdırarak bölgenin en tanınmış muhtarı oldu.

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün yeni muhtarı Şahin Demirkaya, 5 yılda yapacaklarını 4 aya sığdırarak bölgenin en tanınmış muhtarı oldu. 'Örnek muhtar örnek köy olma' hedefiyle yola çıkan Demirkaya, köyünün ihtiyaçlarını kısa sürede giderdi. Demirkaya'nın en büyük destekçisi ise azaları, köy halkı ve özellikle de gençler oldu.

Kars'a 45 kilometre uzaklıktaki Duraklı köyüne 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni kazanarak muhtar olan Şahin Demirkaya, işe hızlı başladı. Seçimi kazandıktan sonra azalarıyla birlikte kolları sıvayan Şahin Demirkaya, başta gençler olmak üzere çalışabilecek durumdaki tüm köylüleri de yanına alarak hizmetlere başladı. Seçim öncesi verdiği vaatlerin neredeyse hepsini 4 aylık sürede tamamlayan Demirkaya, köy halkının takdirini kazandı.

Şahin Demirkaya, ilk önce köylülerle birlikte ortak karar alarak köylerinin ağaçlandırılması, bahçe duvarlarının yapılması ve kireçlenmesi, dar sokakların genişletilmesi üzerinde durdu. Tüm bunların planları yapılırken bir yandan da köy yaylasından gelen içme suyunun elektrik borcu nedeniyle aylardır su verilememesi sorununu çözmek için kolları sıvadı. Aylardır traktörlerle su taşımak zorunda kalan köylüleri rahata kavuşturmak istediğini belirterek borcun ödenmesini sağladı ve köyü yeniden temiz ve sağlıklı suya kavuşturdu.

Duraklı köyünden iş insanı Muharrem Yıldız'ın ve köylülerin desteği ile sokak kenarlarındaki evlerin bahçe duvarlarının yapılmasına başlandı. Ayrıca yol kenarlarına ağaçlandırma yapıldı. Gençlerin ve muhtar Demirkaya'nın hummalı çalışmasıyla köy içinden geçen tüm yol kenarlarına çam fidanları dikilerek çitlerle korumaya alındı. Köy okulunun bahçesindeki voleybol sahasının düzenlenmesi, kamelya yapımı, yıllardır kullanılmayan futbol sahasının yenilenmesi, dere kenarlarının düzenlenmesi gibi işlerde hızlıca yürütüldü.

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek'in de destekleriyle temin edilen parkelerin köye döşenmesine de geçtiğimiz günlerde başlandı. Köylüler ana arterlerin bayrama yetişmesi için parke yapımlarına el atarak işçilere yardım etti. Parke çalışmaları sürerken muhtar Şahin Demirkaya çok amaçlı köy evi yapımı projesini de tamamladı. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan çok amaçlı köy evinin de önümüzdeki yaz sezonunda tamamlanması hedefleniyor.

'ÖRNEK KÖY OLMAK İSTİYORUZ'

Muhtar Şahin Demirkaya hedefinin köyünü Türkiye'de örnek köy yapmak olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde gönüllü öğretmenler tarafından köy çocuklarına İngilizce kursu açacaklarını kaydeden Muhtar Demirkaya, "Çalışınca oluyor. Bizler çalışıyoruz ve başarıyoruz. Hedefimizde köyümüz ve köyümüze hizmet var. Bizlerde kendi köyümüze hizmet yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Köylülerden biri Demirkaya'dan memnun olduklarını dile getirerek, "Köyümüze 5 yılda yapmasını beklediğimiz şeylerin çoğunu kısa sürede yaptı. Hiç yerinde durmuyor. Sürekli çalışıyor, hizmet ediyor. Köyümüze daha neler yapacağının planlarını kuruyor. Bizler çok memnunuz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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