Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

05.04.2022 20:06

Manisa'da durakta minibüs bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu öne sürülen Abdülkerim Okay tutuklandı.

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. (19) isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı. D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay (37) olduğunu belirledi. Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti

27 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement