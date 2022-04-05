Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı - Son Dakika

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. (19) isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı. D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay (37) olduğunu belirledi. Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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