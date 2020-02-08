DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI (1) - Son Dakika

DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT / ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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