Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı (1) - Son Dakika

Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı (1)

6 saat önce

Şahin BOZKURT / ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı.

Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı (1), System.String[]

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:43 Kaynak: DHA
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