DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI - Son Dakika

DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI

6 saat önce

Şahin BOZKURT / ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı.

DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, System.String[]

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan metrobüs, durakta bekleyen bir kişiye çarptı. Kaza sonucu metrobüs aracının çarptığı kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Kaza yerine gelen polisler olay hakkında inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Metrobüs güzergahındaki polisler

-Polislerin incelemesi

-Kazanın yaşandığı durak

-Genel ve detay görüntüler


Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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