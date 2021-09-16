Durakta bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir bankın üzerine bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Paniğe sebep olan çantadan pikap çıktı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağın yanında bulunan bir bankın üzerine bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile çantanın etrafını kapatarak ve alandaki yolcuları uzaklaştırdı. Geniş güvenlik önlemleri alınan alanda yol da trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantada pikap çıktı. Patlatılan pikap incelenmek üzere polis merkezine götürülürdü. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - KOCAELİ