Durakta cansız bedenine ulaşılmıştı! Evsiz adamın, sigara içtiği için dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Durakta cansız bedenine ulaşılmıştı! Evsiz adamın, sigara içtiği için dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

13.04.2023 11:36

Adana'da kapalı durakta ölü bulunan şahsın uyarıları dikkate almadan sigara içmeye devam etmesi üzerine, kendisi gibi aynı yerde yaşayan şüpheli tarafından darp edilmesi sonucu öldüğü anlaşıldı. Yakalanan şüpheli suçunu, " Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım." sözleriyle itiraf ederken, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

10 Nisan sabahı merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki kapalı otobüs durağında meydana gelen olayda, otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin öldüğü belirlendi.

SOKAKTA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ölen şahsın İlker Kattar (53) olduğu tespit edildi. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar'ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kattar'ın cansız bedeni, kati ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Durakta cansız bedeni bulunmuştu: Sigara içtiği için öldürülmüş

DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olaydan kısa süre sonra Kattar'ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı kayıtlara yansıdı. O şahsın Kattar'ı başından darp ettiği de görüntülerde yer aldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Durakta cansız bedeni bulunmuştu: Sigara içtiği için öldürülmüş

"KATİL ZANLISI DA EVSİZ ÇIKTI"

Polis, görüntülerde Kattar'ı darbeden kişinin Murat Ulukan (57) olduğunu kısa sürede tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin de Kattar ile birlikte durakta yaşadığı öğrenildi. Emniyette ifadesin alınan şüpheli Ulukan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durakta cansız bedeni bulunmuştu: Sigara içtiği için öldürülmüş

"SİGARA İÇMEMESİ İÇİN UYARDIM"

Tutuklanan Ulukan'ın ifadesinde "İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince aramızda kavga çıktı sonra da ben oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Durakta cansız bedenine ulaşılmıştı! Evsiz adamın, sigara içtiği için dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durakta cansız bedenine ulaşılmıştı! Evsiz adamın, sigara içtiği için dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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