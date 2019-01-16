Son Dakika Haberleri: Durakta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Durakta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde durakta kalp krizi geçiren bir vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Durakta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde durakta kalp krizi geçiren bir vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Hisarkapı Kavşağı'ndaki şehir içi minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Halil Osman Cin, marketten alışveriş yapmak üzere evden ayrıldı. Cin, Hisarkapı Kavşağı'ndaki şehir içi minibüs durağına geldiğinde, kalp krizi geçirdi. Cin'in yere yığıldığını ve hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı kalp masajı uygulayarak Kula Devlet Hastanesine getirdi. Burada uzun süre kalp masajı yapılan Cin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı şüpheli ölüm vakası olarak değerlendirerek durumu Alaşehir Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirdi. Ola yeri inceleme ekipleri olayın olduğu çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, Halil Osman Cin'in cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Manisa, Kula, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinde Öğrendiği Maket Yelkenli Yapımı Geçim Kaynağı Oldu Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:03:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Durakta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]