Son Dakika Haberleri: "Durakta Matematik" projesi Karabük'te hayata geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

"Durakta Matematik" projesi Karabük'te hayata geçirildi

1 saat önce

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, matematiğin 7'den 70'e hayatın her alanına yayılması amacıyla "Durakta Matematik" uygulaması hayata geçirildi.

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, matematiğin 7'den 70'e hayatın her alanına yayılması amacıyla "Durakta Matematik" uygulaması hayata geçirildi.

Matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından hazırlanan ve 81 ilde 107 matematik öğretmeniyle yürütülen proje kapsamında, matematik problemlerinin bulunduğu afişler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, proje yöneticisi Murat Yavuz, okul müdürleri ve öğrenciler tarafından otobüs duraklarına yerleştirildi.
"Açık hava müzesi" konumundaki tarihi ilçedeki duraklarda bulunan afişlerde, eğlenceli görsellerde yer alıyor.
Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, matematiğin hayatın her alanında her an insanın karşısına çıktığını söyledi.
Projeyle matematiğe ilginin artacağına inandıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:
"Böylesi güzel projelerle hem çocuklarımızın ilgisi arttırılmış hem de daha eğlenceli hale getirilmiş oluyor. Bu anlamda bu önemli projeyi Safranbolumuzdan başlatan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Karabük'te ilk olarak Safranbolu'da hayata geçirilen ve 81 ilin katıldığı bu proje ile matematiği artık kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılmasını düşünmek gerçekten mükemmel bir fikir."
Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu
Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Durakta Matematik" projesi Karabük'te hayata geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]