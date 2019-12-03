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'Durakta Matematik Projesi' Pazaryeri'nde de uygulandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Durakta Matematik Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

'Durakta Matematik Projesi' Pazaryeri'nde de uygulandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Durakta Matematik Projesi"nin tanıtımı yapıldı.


81 ilde otobüs ve minibüs duraklarında yaygınlaştırılacak olan "Durakta Matematik" eTwinning projesi, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de uygulandı. Otobüs ve minibüs beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek ve okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmeyi amaçlayan projenin açılışına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


"Matematik dersini öğrencilere sevdirmeyi amaçlıyor"


Açılış sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçemizde bulunan otobüs duraklarını öğrencilerin otobüs beklerken matematik çalışmaları için uyarlayan belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz matematik dersini öğrencilere sevdirmeyi amaçlıyor. İnşallah öğrencilerimize her zaman faydası olur. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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