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Durakta matematik var

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Durakta Matematik projesi Kayseri'de hayata geçirildi.

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Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Durakta Matematik projesi Kayseri'de hayata geçirildi. Öğrenciler ve yetişkinler otobüs ve raylı sistem duraklarında boş zamanlarını matematikle değerlendirebilecekler.


Matematiğin kolayca öğrenilebilmesi için karikatürlü ve resimli görseller Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs durakları ve raylı sistem duraklarına asıldı. Çeşitli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler, matematiği öğretmenin yanı sıra sevdirmeyi de sağlayacak.


Durakta Matematik projesi ile belediye otobüsü ve raylı sistem araçları gelinceye kadar geçen boş zamanlar artık matematikle değerlendirilecek. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:17 Kaynak: İHA
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