Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu - Son Dakika
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Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu

19.04.2022 22:43

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından yaralandı.

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun, İsmetpaşa Caddesi'ndeki durakta otobüs bekleyen Ş.Ö. isimli kadının bacağına isabet etti.

Silahlı kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye götürdü. Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu
Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu
Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu

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SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu - Son Dakika


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