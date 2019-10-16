Son Dakika Haberleri: Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı

Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı

49 dakika önce

Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandıANTALYA - Antalya'da otobüs bekleyen bir kişinin cebinden el çabukluğuyla 150 TL'sini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı

ANTALYA - Antalya'da otobüs bekleyen bir kişinin cebinden el çabukluğuyla 150 TL'sini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 gün önce Kepez ilçesindeki bir AVM'nin önünde gömleğinin ön cebinden parası çalınan kişi polise başvurdu. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin durakta otobüs bekleyen kişinin ön cebinden el çabukluğuyla 150 TL'sini aldığını ve olay yerinden bisikletle kaçtığını belirledi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri şüpheliyi Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı.

Çok sayıda hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçlarından kaydının olduğu belirlenen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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