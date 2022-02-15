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Durakta taciz kavgası kamerada - Son Dakika

Durakta taciz kavgası kamerada

15.02.2022 11:16

- Durakta taciz kavgası Adana'da bir kadın, otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

- Durakta taciz kavgası

Adana'da bir kadın, otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı

ADANA - Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da şahsı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Durakta taciz kavgası kamerada
Durakta taciz kavgası kamerada
Durakta taciz kavgası kamerada

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Adana, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durakta taciz kavgası kamerada - Son Dakika


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