Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi

09.05.2022 17:12
Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta durakta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta durakta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'ndeki durakta meydana geldi. İddiaya göre kilimliği belirsiz bir kişi valiziyle otobüse bineceği sırada valizini unuttu. Çantanın durakta sahipsiz olduğunu gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Ekipler çantayı patlamaya hazırlanırken, çantanın sahibi unuttuğu durağa gelerek çantasını teslim aldı. - ZONGULDAK

Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi
Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi

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Zonguldak, Polis, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durakta unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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