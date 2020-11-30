Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor - Son Dakika

Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor

30.11.2020 14:41
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor, System.String[]

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor. Kimi uyarıyı dikkate alıp maskesini takarken kimi de bu anları selfie çekerek ölümsüzleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratıyor. Çalışma kapsamında büyükşehir belediyesine ait otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor. Düzenekle durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüs imgesine dönüşüyor. Durakta bekleyen vatandaşlar, 'Koronavirüsten korunmak için hemen maske tak' uyarısıyla hemen maskelerini takıyor. Dijital ekranda yüzlerinin virüs imgesine dönüştüğünü gören bazı yolcular ise saçını tararken, kimileri ise bu anları cep telefonları kameralarıyla selfie çekerek ölümsüzleştiriyor.

'ETKİLİ UYGULAMA OLDU'

Düzenekle, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiren vatandaşlar, örnek çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti. Başkan Zorluoğlu da hayata geçirilen örnek çalışma ile ilgili, "Yapay zeka tabanlı dijital ekranlarımız, çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor
Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor

Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Trabzon, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Durakta yapay zeka ekranı, maske takmayanları uyarıyor - Son Dakika


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