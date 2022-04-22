DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI

22.04.2022 12:07

DİYARBAKIR'da duraklarda otobüse binmek isteyen kişilerin çantalarından cüzdan ve paralarını el çabukluğuyla çalan Ü.E. (11) ile Y.E (13)., güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip yakalandı.

DİYARBAKIR'da duraklarda otobüse binmek isteyen kişilerin çantalarından cüzdan ve paralarını el çabukluğuyla çalan Ü.E. (11) ile Y.E (13)., güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip yakalandı.

Yenişehir ilçesinde çeşitli tarihlerde, duraklarda otobüse binmeye çalışan vatandaşların cüzdan ve paralarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Durakları gören güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı. 30 ayrı kameradan 20 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.E. ve Y.E. olduğunu belirledi. Ofis semtindeki duraklarda önlem alan sivil ekipler, şüphelileri yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ü.E. ve Y.E.'nin işlemleri devam ediyor.

DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI
DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI
DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI
DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI
DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DURAKTA, YOLCULARIN CÜZDAN VE PARALARINI ÇALAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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