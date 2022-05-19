GAZİANTEP'te otobüs durağında bir kişiye ait cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alaybey Mahallesi'nde pazartesi günü durakta otobüs bekleyen kişi, cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi. Şüphelilerin, A.P., A.B. ve M.Ö. olduğu saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › DURAKTA YOLCUNUN TELEFONUNU ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika