Durakta yüksek sesle şarkı söyledi - Son Dakika

Durakta yüksek sesle şarkı söyledi

08.11.2020 12:19
Durakta yüksek sesle şarkı söyledi, System.String[]

MERSİN'de genç bir kadının durakta otobüs beklerken yüksek sesle şarkı söylemesi dikkat çekti.

MERSİN'de genç bir kadının durakta otobüs beklerken yüksek sesle şarkı söylemesi dikkat çekti.

Kent merkezindeki Kuvayi Milliye Caddesi eski devlet hastanesi önündeki durakta arkadaşları ile birlikte otobüs bekleyen genç bir kadın, bir anda yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' isimli şarkısını caddeden geçenlere aldırmadan gür bir sesle söyleyen kadına bazı vatandaşlar, 'helal olsun' diyerek destek verdi. O anlar çevredeki bir esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Sosyal medyada yayılan videoya ise 'Bu yetenek harcanmamalı, hemen albüm yapılmalı' şeklinde yorumlar yapıldı.


Durakta yüksek sesle şarkı söyledi
Durakta yüksek sesle şarkı söyledi

Kuvayi Milliye, Otobüs, Kadın, Şarkı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Durakta yüksek sesle şarkı söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Durakta yüksek sesle şarkı söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei