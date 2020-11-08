Durakta yüksek sesle şarkı söyledi - Son Dakika

Durakta yüksek sesle şarkı söyledi
08.11.2020 12:19
MERSİN'de genç bir kadının durakta otobüs beklerken yüksek sesle şarkı söylemesi dikkat çekti.
MERSİN'de genç bir kadının durakta otobüs beklerken yüksek sesle şarkı söylemesi dikkat çekti.
Kent merkezindeki Kuvayi Milliye Caddesi eski devlet hastanesi önündeki durakta arkadaşları ile birlikte otobüs bekleyen genç bir kadın, bir anda yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' isimli şarkısını caddeden geçenlere aldırmadan gür bir sesle söyleyen kadına bazı vatandaşlar, 'helal olsun' diyerek destek verdi. O anlar çevredeki bir esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Sosyal medyada yayılan videoya ise 'Bu yetenek harcanmamalı, hemen albüm yapılmalı' şeklinde yorumlar yapıldı.
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