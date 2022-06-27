Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı - Son Dakika
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Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı

27.06.2022 22:58
Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı

Konya'da durakta bekleyen bir tramvayın motor bölümüne kedi girdi.

Konya'da durakta bekleyen bir tramvayın motor bölümüne kedi girdi. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, duraktaki bir genç kız tarafından sahiplenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi-Alaaddin hattı seferini yapan tramvay, Nalçacı durağında yolcu indirip aldığı sırada bir yavru kedinin tramvay altına girdiğini gören vatandaşlar vatmanı uyardı. Vatman tramvayı hareket ettirmezken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yavru kedi kaçtığı yerden çıkartıldı. Çıkartılan yavru kedi durakta bulunan bir genç kız tarafından sahiplenildi. Kurtarma işleminin ardından tramvay seferine devam etti. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı - Son Dakika
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