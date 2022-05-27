'Duraktan almama' tartışması, otobüs şoförlerinin linç girişimiyle sonuçlandı

Eskişehir'de seyir halindeki bir belediye otobüsünün şoförü, telefonuyla ilgilendiği sırada duraktaki yolcuyu görmeden yoluna devam etti. Ardından diğer duraktan otobüse binen aynı yolcuyla tartışma yaşayan şoförün ani fren yaparak yolcuyu düşürme anı ve değişim noktasında çok sayıda otobüs şoförünün yolcuya linç girişiminde bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, 10 Şubat günü meydana geldi. Şeker Mahallesi TOKİ Sıraevler Sitesi'ndeki bir durakta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne binmek için bekleyen Kadir Kocaoğlu (21), yaklaşan aracı görünce şoföre durması için işaret etti. O sırada cep telefonuyla ilgilendiği anlar da otobüs kamerasınca kaydedilen şoför Gökhan S. (36), durakta bekleyen Kocaoğlu'nu görmedi. Sonrasında site içerisindeki başka bir durağa koşan Kocaoğlu, otobüse yetişti. Otobüse binmesinin ardından şoföre kendisi için neden durmadığını soran Kocaoğlu ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şoförün ani fren yaparak yolcu Kadir Kocaoğlu'nu araç içerisinde düşürme anı otobüste bulunan kameraya yansıdı.

ŞOFÖRLER TARAFINDAN LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRADI, KAFASINA FIRÇA SAPIYLA VURULDU

Kocaoğlu, seyir halindeyken devam eden tartışma esnasında cep telefonuyla ilgilenmeye devam eden şoför Gökhan S.'nin fotoğrafını çekti. Bunun üzerine Kocaoğlu'ndan çektiği fotoğrafları silmesini isteyen otobüs şoförü, değişim noktasına gelince araçtan inen yolcunun üstüne yürüdü. Kocaoğlu, diğer şoförlerin de üstüne yürümesiyle kaçmaya başladı. Çok sayıda otobüs şoförü, yaklaşık 100 metre ileride yakaladıkları Kocaoğlu'na linç girişiminde bulundu. Otobüs şoförü Gökhan S., arbede esnasında fırça sapı ile Kocaoğlu'nun kafasına vurdu. Otobüs şoförlerinin yolcunun üzerine yürüdüğü ve yolcunun koşarak kaçtığı anları, araç kamerası kaydetti.

LİNÇ GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

Öfkeli otobüs şoförleri, olay yerinde linç girişimini görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kazım Ulusoy'u da küfür ve hakaret içerikli sözlerle engellemeye çalışmıştı. Şoförlerin "seni linç ederiz" şeklindeki ifadeleri de kameraya yansımıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede müşteki-sanık olarak yer alan otobüs şoförü Gökhan S. hakkında, müşteki-sanık Kadir Kocaoğlu'na karşı 'silahla kasten yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Linç girişimi esnasında Kocaoğlu'na tekmeyle saldırdığı öne sürülen otobüs şoförlerinden müşteki-sanık Yunus D. hakkında 'kasten yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Linç edilen müşteki-sanık Kadir Kocaoğlu hakkında ise 'silahla tehdit' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde müşteki-sanıklar Gökhan S. ve Kadir Kocaoğlu duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki-sanık Yunus D. ise duruşmaya katılmadı.

"BEN KAÇMAYA ÇALIŞTIM ANCAK ÜZERİME GELDİLER"

Mahkemedeki ifadesinde çevredeki diğer şoförlerin kendisini darp etmeye çalıştığını ve başına süpürge sapıyla darbe aldığını söyleyen müşteki-sanık Kadir Kocaoğlu, "Olay günü ben ismini sonradan Gökhan S. olduğunu öğrendiğim kişinin kullanmış olduğu belediye otobüsüne binecektim. El ettim ancak beni almadı. Daha sonrasında bir şekilde yetişip aynı otobüse tekrar bindim. Gökhan isimli şahsa hitaben 'beni neden almıyorsun, soğukta bekletiyorsun' diye söylendim. Sonrasında Gökhan isimli şahıs ani frenler yapmak suretiyle beni bulunduğum yerden düşürmeye çalıştı. Daha sonrasında ben elimdeki telefon ile Gökhan'ın görüntüsünü çektim ve kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine Odunpazarı durağında otobüsü durdurdu. Sonra otobüs durunca birkaç kişi yanıma geldi. Adını sonradan Yunus D. olarak öğrendiğim şahıs ve adını bilmediğim başka bir şahıs bana vurmaya başladı. Gökhan da orada bulunan süpürge sapına benzer bir aletle bana vurdu. Yunus ise tekme attı. Ben şahıslardan kaçmaya çalıştım ancak üzerime geldiler. 'Seni linç ederiz' şeklinde sözler söylediler" dedi.

"BANA EL ETMİŞ ANCAK BEN DİKKAT ETMEDİĞİM İÇİN GÖRMEMİŞİM"

Mahkemedeki ifadesinde kendisini korumak için süpürge savurduğunu söyleyen otobüs şoförü müşteki-sanık Gökhan S., "Olay günü ben belediye otobüsü kullanıyordum. İsmini sonradan Kadir olduğunu öğrendiğim kişi bana el etmiş ancak ben dikkat etmediğim için görmemişim. Sonrasında otobüs ring yapıp geri geldiğinde aynı şahıs tekrar otobüse bindi ve biner binmez 'beni neden almıyorsun, ben Sıraevler çocuğuyum, seni buralarda gezdirmem, çalıştırmam' gibi sözler söyledi. Ben de kendisini görmediğimi ifade ettim. Sonra seyir halindeyken şahıs benim fotoğraflarımı çekti. Şoför değişimi için durmuş olduğumuz durakta da bana hitaben 'seni şikayet edeceğim' gibi sözler söyledi. Ben de kendisinden fotoğrafları silmesini istedim. O sırada bir münakaşa yaşandı. Sesi duyan şoför arkadaşlar ne oluyor diye geldiler ancak kimse şahsa tehdit ve hakaret sözleri söylemedi. Bende kendisinde tehdit ve hakaret içerikli bir şey demedim. Kadir isimli şahıs gelen mesai arkadaşlarımı da görünce birden panikleyerek üzerimdeki bıçağı çıkardı ve bize doğru gösterdi. O sırada ben de kendimi korumak amaçlı orada büfenin önünde duran süpürge sapını aldım ve şahsa doğru salladım. Değip değmediğini bilmiyorum. Başkacada bir yaralamaya yönelik eylemim olmadı. Gelen arkadaşların da şahsa vurup vurmadığını görmedim" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

"ŞOFÖR SÜREKLİ OLARAK TELEFONLA UĞRAŞIYOR, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Müşteki-sanık Kadir Kocaoğlu'nun avukatı Semih Önpeker otobüs şoförünün sefer boyunca telefonuyla uğraştığını belirterek, "Müvekkilim otobüse binmek için işaret ettiği esnada, şoför telefonuyla uğraştığı için kendisini görmüyor. Müvekkilim de güzergah üzerindeki diğer durağa koşuyor yetişebilmek için. Daha sonra otobüse binince aralarında bir münakaşa oluyor ve şoför müvekkilimi araç içerisinde düşürüyor. Bunun üzerine aralarında kısa bir tartışma oluyor. Daha sonra Odunpazarı duraklarına gelindiğinde şoför, kendisinin telefonla uğraşırken müvekkilim tarafından çekilen fotoğraflarını silmesini istiyor. O da silmeyeceğini söyleyince, oradaki diğer şoförlerle birlikte müvekkilimin üzerine yürüyorlar. Müvekkilim de olay yerinden kaçıyor. Otobüs hareket merkezine yakın bir yerde şoförler tarafından yakalanıyor ve linç ediliyor. Şu anda süreci takip ediyoruz. Belediyeye de gerekli şikayetlerde bulunulacak. Tüm sorumlular hakkında da şikayetçi olacağız. Kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere şoför sürekli olarak telefonla uğraşıyor. Müvekkilim tarafından uyarılmasına, şikayetçi olacağını söylemesine rağmen telefonu elinden bırakmadan değişim yerine kadar yoluna devam ediyor. Trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor" şeklinde konuştu.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/İHA)