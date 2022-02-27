Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü - Son Dakika
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Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü

27.02.2022 09:52

Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü İmamoğlu'na isyan etti, "Otobüs şoförleri bizim üzerimize araç sürsün diye oy vermedik" Fatih'te bir otobüs sürücüsü duraktaki yolcuları almadan geçerken, vatandaşlardan biri kendini otobüsün önüne attı.

Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü

İmamoğlu'na isyan etti, "Otobüs şoförleri bizim üzerimize araç sürsün diye oy vermedik"

İSTANBUL - Fatih'te bir otobüs sürücüsü duraktaki yolcuları almadan geçerken, vatandaşlardan biri kendini otobüsün önüne attı. Umursamaz sürücü aracın önündeki yolcuya aldırış etmeden gaza basmaya devam etti. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Eminönü İskelesi durağında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce iş yerinden çıkıp durağa gelen Ekrem Karagüdekoğlu, BN1 (Halkalı-Eminönü) arası sefer yapan otobüsü beklemeye başladı. Bir süre sonra otobüsün durağa gelmeden cadde üzerinde devam ettiği gören Karagüdekoğlu, kırmızı ışıkta duran otobüsün önüne atlayarak durdurmak istedi. Umursamaz otobüs şöförü önce yolcuyu uyarıp daha sonra aracı üstüne sürmeye başladı. Otobüsün üstüne geldiğini fark eden vatandaş otobüsün camına vurarak tekrar durdurmak istedi. Bunun üzerine camının çatladığı gören sürücü arabayı durdurarak Ekrem Karagüdekoğlu'nun üstüne yürümeye başladı. Çevrede bulunan kişiler tarafından yatıştırılan kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Durumu polis ekiplerine bildiren taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Ekrem Karagüdekoğlu'nun otobüsün önüne atladığı daha sonra otobüs sürücüsünün onu sözlü olarak uyarmasının hemen ardından otobüsü Karagüdekoğlu'nun üstüne sürdüğü görülüyor.

"İmamoğlu'na isyan etti"

Başına gelen olaydan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan eden Karagüdekoğlu: "Ekrem İmamoğlu'na güvendim, inandım her şeyin güzel olacağını düşünerek oy verdim. Ama sayın başkan istirham ediyorum. Otobüs sürücüleri bizim üzerimize araç sürsünler diye size oy vermedim" dedi.

"Otobüsün şoförü git kime şikayet edersen et dedi"

Korku dolu anları anlatan Ekrem Karagüdekoğlu, "Her akşam burada BN1 Halkalı-Eminönü hattını bekliyoruz. Otobüslerin yüzde 95'i burada duruyor. Ama bazıları bu durağı tanımıyor, bu durakta durmak işlerine gelmiyor. Daha önce de böyle bir kaza olmuştu. Otobüs şoförü üzerimize yürümüştü. Yine bir şey değişmedi bu seferde otobüs şoförü beni ezmeye çalıştı. Gittim ifademi de verdim. Otobüs şoförü beni almadı. Bende gittim kırmızı ışığı fırsat bildim önüne atladım. Işık yeşile döndüğünde gitmek istedi. Bende beni almazsan gidemezsin dedim. Otobüsün şoförü de git kime şikayet edersen et dedi. Daha sonra otobüsü sürünce ben de can havli ile iki kere dirseğimle cama vurmak zorunda kaldım. Camda çatlak oldu. İkimizde ifade verdik" şeklinde konuştu.

Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü
Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü
Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü

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Tragger, Halkalı, Fatih, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duraktan yolcu almayan otobüs şoförü, aracı durdurmak isteyen vatandaşın üstüne sürdü - Son Dakika


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