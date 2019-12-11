Duraliler'e doğal gaz - Son Dakika

Kepez Belediyesi tarafından, Duraliler Mahallesi'ne doğal gaz yapıldı.



Kepez ilçesinin batısındaki Duraliler Mahallesi'ndeki 941 konuttan oluşan sitelere, sınırındaki Avni Tolunay Mahallesi'nin imar planı probleminden dolayı doğal gaz getirilemiyordu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2019 Yerel Seçimleri için 11 Mart'ta mahallede yaptığı toplantıda, "2019'un sonunda doğal gaz mahalleye gelecek. 2020'de inşallah Duraliler'deki sitelerde yaşayan hemşerilerimiz, doğal gazı yakacak ve doğal gazla ısınacak." demişti. Tütüncü, bu vaadini 3. döneminin 24. gününde gerçekleştirmiş, abonelik çalışmalarının başlatılması amacıyla gaz dağıtım şirketi temsilcilerinin de katılımıyla Yolkent Sitesi'nde bir toplantı düzenlemişti.



Duraliler'e doğal gaz 2020'den önce geldi



Bu toplantının ardından gaz dağıtım şirketi, Konyaaltı ilçesindeki ana boru hattından sitelere gaz getirmek için çalışma başlattı. Şirket, boru hattının döşenmesi ve kolon tesisatı çalışmalarını geçtiğimiz Eylül ayında tamamladı. Böylelikle 941 konutta yaşayan 2 bine yakın kişi, 2020'den önce doğal gaz ile ısınmaya, ocaklarını yakmaya başladı.



Kepez'de, son 11 yılda 23 mahallede 100 binden fazla konutun kapısına kadar gaz getirildi. Gaz dağıtım şirketi, 2020'de Gündoğdu, Kuzeyyaka ile Ünsal mahallelerine doğal gazın getirilmesine yönelik çalışma yapacak. - ANTALYA