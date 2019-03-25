Son Dakika Haberleri: Duramayacağını Anlayınca Motosikletten Atladı

Duramayacağını Anlayınca Motosikletten Atladı

1 saat önce

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan otomobil kazaya neden oldu.

Duramayacağını Anlayınca Motosikletten Atladı, System.String[]
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan otomobil kazaya neden oldu. Otomobili bir anda karşısında gören motosiklet sürücüsü de çarpmamak için önce fren yaptı, duramayınca motosikletten atladı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarından Okmeydanı istikametine seyir halinde olan Aycan Katmer'in kullandığı motosikletin önüne sol şeritten akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan bir otomobil çıktı. Aycan Katmer önce frene bastı duramayacağını anlayınca da motosikletten atladı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hafif şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından yaralının yardımına ilk olarak akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görüntü dökümü: --------------- -(Güvenlik Kamerası) -Otomobilin akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapması -Motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmamak için kendisini motosikletten atması -Sürücüyle birlikte sürüklenen motosiklet -Vatandaşların yardıma koşması? - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Motosiklet, Beyoğlu, Güncel
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