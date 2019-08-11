Duramayan çekici 3 araca zarar verdi
40 dakika önce
Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.
Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:11 Kaynak: AA
Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda 19 HD 307 plakalı, üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.
Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.
İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de