Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.

Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda 19 HD 307 plakalı, üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.

Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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