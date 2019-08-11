Son Dakika Haberleri: Duramayan çekici 3 araca zarar verdi
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Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

40 dakika önce

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.
Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda 19 HD 307 plakalı, üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.
Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:11 Kaynak: AA
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