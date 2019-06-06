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Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralı

50 dakika önce

Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralıÇORUM - Çorum'da bir yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralı
ÇORUM - Çorum'da bir yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Yaydiğin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti. Kaza nedeniyle otobüste fenalasan bazı yolculara sağlık görevlileri müdahale etti.
Kazada yaralananların isimleri şöyle: Ahmet Y., Bülent K., Güldane B., Elif Mina Bağıröz, Coşkun B., Arda B.,Yurdagül K., Yetgin Ş., Hüseyin Emre Ş.
Duramayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 9 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:22 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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