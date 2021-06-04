Üye Girişi
Duran Adam?A Anne Desteği - Son Dakika

Duran Adam?A Anne Desteği

04.06.2021 17:21
Duran Adam?A Anne Desteği, System.String[]

Duran Adam'a anne desteğiGaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın bu hafta ikincisini gerçekleştirdiği "Duran Adam" eylemine 96 yaşındaki annesi Fatma Arda da destek verdi.

Duran Adam'a anne desteği

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın bu hafta ikincisini gerçekleştirdiği "Duran Adam" eylemine 96 yaşındaki annesi Fatma Arda da destek verdi. Eylemin ardından yapılan açık kürsüde bilim insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklar hakkında bilgi verdi.

İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eyleminin ikincisi gerçekleştirildi. Atıkların bulunduğu alanda yapılan eyleme Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, DSP İzmir İl Başkanı Hüseyin Kireç, CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, DEVA Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Elif Akyavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Gaziemir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube temsilcileri, İzmir Tabip Odası temsilcileri, Ege Çevre ve Kültür Platformu temsilcileri, İzmir Yaşam Alanları Platformu temsilcileri, Nükleer Karşıtı Platform, Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu haftaki eylemin sürpriz direnişçisi ise Belediye Başkanı Halil Arda'nın 96 yaşındaki annesi Fatma Arda oldu. Fatma Arda, oğlu Halil Arda'nın yaptığı eyleme katılarak destek verdi.

Radyoaktif atıkların bulunduğu alanda düzenlenen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 11 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

Sesimizi yükselteceğiz

Eylemin ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü faaliyetleri kapsamında atık alanında açık kürsü etkinliği düzenlendi. Açık kürsü etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün sözün bittiği yerdeyiz. Ama tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Burası 14 yıldır temizlenmiyor. 14 yıldır burayla ilgili adım atılmıyor. İzmir'in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir'in sağlığını tehdit ediyor. 14 yıldır odalar, çevre örgütleri, bilim insanları, avukatlar mücadele veriyor. Sesimizi yükselteceğiz. Burası temizlenene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Temizlenene kadar mücadele edelim

"İzmir'in Çernobili" olarak anılan Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atık alanının temizlenmesi için mücadeleyi bırakmayacağını ifade eden Başkan Halil Arda, "Bu kirliliğin önüne geçmek hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Bu memleket, bu İzmir, bu Emrez Mahallesi bizim; bu alan temizlenene kadar devam edeceğiz" dedi.

Açık kürsüde konuşan Ege Çevre ve Kültür Platformu'ndan Avukat Arif Ali Cangı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'ndan emekli, Öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, Ege Çevre ve Kültür Platformu temsilcisi Erhan İçöz, İzmir Yaşam Alanları temsilcisi Erol Akcan, Gaziemir Çevre Platformu Temsilcisi Yüksel Keleş, Konak Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Yasemin Sağlam, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Genel Sekreteri Selma Akdoğan, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve Emrez Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp, nükleer atıkların ortaya çıkmasından bu yana geçen 14 yıllık sürede yapılanlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de nükleer santral olmamasına ve ülkeye girişi yasak olmasına rağmen Europium 152 izotoplarının kaçak yollarla getirilerek bu alana gömüldüğüne vurgu yapan konuşmacılar; nükleer atıkların insan sağlığına, canlılara ve doğaya etkilerini detaylı olarak anlattı.

Duran Adam?A Anne Desteği

Halil Arda, Gaziemir, Nükleer, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Duran Adam?A Anne Desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı         
17:48
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak         
17:31
Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda         
17:22
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı         
16:15
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
200 milyonluk vurgun yapan 200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi         
13:22
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 18:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Duran Adam?A Anne Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement