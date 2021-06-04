Duran Adam'a anne desteği

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın bu hafta ikincisini gerçekleştirdiği "Duran Adam" eylemine 96 yaşındaki annesi Fatma Arda da destek verdi. Eylemin ardından yapılan açık kürsüde bilim insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklar hakkında bilgi verdi.

İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eyleminin ikincisi gerçekleştirildi. Atıkların bulunduğu alanda yapılan eyleme Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, DSP İzmir İl Başkanı Hüseyin Kireç, CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, DEVA Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Elif Akyavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Gaziemir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube temsilcileri, İzmir Tabip Odası temsilcileri, Ege Çevre ve Kültür Platformu temsilcileri, İzmir Yaşam Alanları Platformu temsilcileri, Nükleer Karşıtı Platform, Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu haftaki eylemin sürpriz direnişçisi ise Belediye Başkanı Halil Arda'nın 96 yaşındaki annesi Fatma Arda oldu. Fatma Arda, oğlu Halil Arda'nın yaptığı eyleme katılarak destek verdi.

Radyoaktif atıkların bulunduğu alanda düzenlenen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 11 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

Sesimizi yükselteceğiz

Eylemin ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü faaliyetleri kapsamında atık alanında açık kürsü etkinliği düzenlendi. Açık kürsü etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün sözün bittiği yerdeyiz. Ama tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Burası 14 yıldır temizlenmiyor. 14 yıldır burayla ilgili adım atılmıyor. İzmir'in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir'in sağlığını tehdit ediyor. 14 yıldır odalar, çevre örgütleri, bilim insanları, avukatlar mücadele veriyor. Sesimizi yükselteceğiz. Burası temizlenene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Temizlenene kadar mücadele edelim

"İzmir'in Çernobili" olarak anılan Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atık alanının temizlenmesi için mücadeleyi bırakmayacağını ifade eden Başkan Halil Arda, "Bu kirliliğin önüne geçmek hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Bu memleket, bu İzmir, bu Emrez Mahallesi bizim; bu alan temizlenene kadar devam edeceğiz" dedi.

Açık kürsüde konuşan Ege Çevre ve Kültür Platformu'ndan Avukat Arif Ali Cangı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'ndan emekli, Öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, Ege Çevre ve Kültür Platformu temsilcisi Erhan İçöz, İzmir Yaşam Alanları temsilcisi Erol Akcan, Gaziemir Çevre Platformu Temsilcisi Yüksel Keleş, Konak Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Yasemin Sağlam, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Genel Sekreteri Selma Akdoğan, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve Emrez Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp, nükleer atıkların ortaya çıkmasından bu yana geçen 14 yıllık sürede yapılanlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de nükleer santral olmamasına ve ülkeye girişi yasak olmasına rağmen Europium 152 izotoplarının kaçak yollarla getirilerek bu alana gömüldüğüne vurgu yapan konuşmacılar; nükleer atıkların insan sağlığına, canlılara ve doğaya etkilerini detaylı olarak anlattı.