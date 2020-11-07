Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak - Son Dakika

Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak

07.11.2020 14:22
Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak, System.String[]

KONYA'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Duran ailesinin avukatı Metehan Uluman, istinafa taşıyacak.

KONYA'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Duran ailesinin avukatı Metehan Uluman, istinafa taşıyacak. Uluman, Şeker'e müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulunacağını belirtti.

Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat Metehan Uluman, Kadir Şeker için müebbet talebinde bulunacağını bildirdi. Haksız tahrik indirimine katılmadıklarını ifade eden Uluman, "Kadir'in olay yerine elinde bıçak ile geldiğine dair önemli ifadeler var. Bahsettiğimiz kesici aletin bu şekilde taşınması dahi 6136 sayılı kanuna muhalefet oluşturmaktadır. Olayları tetikleyen durumun Kadir'in kesici alet ile olay yerine intikal etmesi olduğu ve haksız tahrik indirimine başvurulamayacağı kanaatindeyim" dedi.

'TWİTTER'DAN ANKET YAPARAK İNSANLARA CEZA VERİLMEZ'Sanığın kahraman ilan edildiğini ifade eden avukat Uluman, "Kadir Şeker olayı bizlere bir kez daha sosyal medya yordamıyla toplumun kolayca manipüle edilebileceğini gösterdi. Henüz doğruluğu bile ispat edilmemiş iddialar ile bir sanık kahraman ilan edilirken, kalbinden bıçaklanarak öldürülen savunmasız ve masum bir adamın hiçe sayıldığına şahit olduk. Yanılgıya sevk edilen toplum vicdanı ile hüküm kurulmasını ve Kadir'in beraatını isteyenler aslında egemenliğin temeli olan bağımsız mahkemelerin aleyhine hareket etmektedirler. Toplum vicdanı cezayı belirleyecekse her sanık için referanduma gitmek veya her suçluya Twitter'dan anket yapmak gerekir. Twitter'dan anket yaparak insanlara ceza verilemez. Bağımsız mahkemeler adalet için var" diye konuştu.  'SAHTE HESAPLAR KADİR ŞEKER'İ SAVUNUYOR'Gerçeklerin ortaya çıktıkça Kadir Şeker'in sosyal medya desteğini kaybettiğini söyleyen Avukat Uluman, şöyle konuştu:

"Olayın sosyal medyaya intikal ettiği günden itibaren maktulün ailesi birçok mesnetsiz iddia ile karşı karşıya kaldı. Bıçağın ölen kişinin üzerinden çıktığı haberi yayıldı, aksi ispat edildi. Ardından 23 santimetre uzunluğundaki açılır kapanır mekanizmaya sahip bıçağa meyve bıçağı denildi, aksi ispat edildi. Kadına şiddet var dediler, aksi ispat edildi. Bununla da yetinmediler, kadın ifadesini değiştirdi dediler, aksi ispat edildi. Bu saydıklarım gibi bir sürü haber sosyal medyada Kadir'e kamuoyu oluşturmak için yayıldı. Bu süreçte kimse ölen kişiyi veya ailesini sorgulamadı. Gerçekler ortaya çıktıkça Kadir sosyal medya desteğini kaybetti. Bugün sosyal medyaya baktığımızda, Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralarda Kadir'i savunan, Kadir için adalet sloganları atarak, şiddet mağduru kadınlar üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan sahte hesaplar görüyoruz."


Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak
Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak

Zahit Şeyhanoğulları, Sosyal Medya, kadir şeker, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker'e verilen cezayı istinafa taşıyacak - Son Dakika


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