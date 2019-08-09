Son Dakika Haberleri: Duran araba adama çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Duran araba adama çarptı

27 dakika önce

Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyeti kaybedilen dolmuş, duran arabaya arkadan çarptı.

Duran araba adama çarptı, System.String[]
Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyeti kaybedilen dolmuş, duran arabaya arkadan çarptı. Duran aracın da önünde bekleyen adama çarpması kameraya yansıdı.

Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar şehir polis kamerasına yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam, duran hafif ticari aracın önünde beklerken, hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş sürücüsü duran arabaya arkadan çarptı. Park halinde duran hafif ticari araç da adama çarptı.

Başka bir kazada ise hız ihlali yapan otomobil refüje çıktı ve 2 yayaya çarptı. Bazı kazalarda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobiller çarpıştı. Bu anlar ise şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borçlanmaya ret
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:38:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duran araba adama çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]