Son Dakika Haberleri: Duran arabaya çarpan yaya yaralandı
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Duran arabaya çarpan yaya yaralandı

2 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle hareket halindeki araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhterem Ç., park halinde duran 55 NU 585 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
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