Son Dakika Haberleri: Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı
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Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı

14 dakika önce

Yunanistan'da, Yunan bir sürücünün duran araca çarpması sonucu 8 göçmenin yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı, System.String[]

Yunanistan'da, Yunan bir sürücünün duran araca çarpması sonucu 8 göçmenin yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Yunanistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, Gümülcine kentinde 28 yaşındaki Yunan bir sürücünün otoyolda göçmenlerin bulunduğu duran araca çarptığı belirtildi. Araçtaki Pakistan ve Bangladeşli 8 göçmenin yaralandığı 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Her ay onlarca göçmen ve sığınmacı, insan kaçakçıları tarafından otomobil ve kamyonlarla Yunanistan sınırından geçiyor. Geçtiğimiz ay, göçmenleri taşıyan bir cipin kaza yapması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 10 göçmen ise yaralanmıştı. - GÜMÜLCİNE

Yunanistan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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