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Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldı

40 dakika önce

Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran ve görevlilerin müdahalesi ile kalbi tekrar çalışan 70 yaşındaki Şehmus Canpolat,...

Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran ve görevlilerin müdahalesi ile kalbi tekrar çalışan 70 yaşındaki Şehmus Canpolat, hastanede hayatını kaybetti.
Edinen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. 70 yaşındaki Şehmus Canpolat'ın kullandığı 72 AJ 195 plakalı traktör fıstık bahçesini ilaçlarken kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile ağaç arasına sıkışan sürücü Canpolat ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Canpolat'ın kurtarılması için çalışma başlattı. Ağaç ile koltuk arasına sıkışan sürücü, ağaç kesilerek sıkıştığı yerden çıkartılabildi.
Canpolat, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldayken kalbi duran Canpolat, Gercüş Devlet Hastanesi'nde devam eden kalp mesajının ardından hayata döndürüldü.
Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Canpolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Batman, Gercüş, 3. Sayfa
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