Son Dakika Haberleri: Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi (2)

41 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİGirdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi (2), System.String[]

HAYATINI KAYBETTİ
Girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gecin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Ali Ekber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi
AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama! Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]