5 ilde düzenlenen terör operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde faaliyet gösteren şüphelileri belirledi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen, "Trakya HDK 2'nci Dalga" adı verilen operasyonda, Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SEÇİMLERDE SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPTI

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, PKK/KCK'nın elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'nde Yeşil Sol Parti'nin okul müşahitliğini yaparken yakalandığı bildirildi.

DURAN KALKAN'IN KORUMASI DA TUTUKLANDI

24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyede savcılık sorgusunun ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Aralarında terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumasının da bulunduğu 21 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.