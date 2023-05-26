5 ilde düzenlenen terör operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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5 ilde düzenlenen terör operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

26.05.2023 19:00

Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen "Trakya HDK 2'nci Dalga" adı verilen operasyonda yakalanan aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde faaliyet gösteren şüphelileri belirledi.

Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen, "Trakya HDK 2'nci Dalga" adı verilen operasyonda, Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

SEÇİMLERDE SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPTI

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, PKK/KCK'nın elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'nde Yeşil Sol Parti'nin okul müşahitliğini yaparken yakalandığı bildirildi.

Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

DURAN KALKAN'IN KORUMASI DA TUTUKLANDI

24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyede savcılık sorgusunun ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Aralarında terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumasının da bulunduğu 21 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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Duran Kalkan, Tekirdağ, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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