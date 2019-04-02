Duran Kalkan Panikledi

Bölücü terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın ölüm orucu eylemlerine ilişkin, "Ölüm orucu eylemlerinden vazgeçmeliyiz" dediği ortaya çıktı.

Bölücü terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın ölüm orucu eylemlerine ilişkin, "Ölüm orucu eylemlerinden vazgeçmeliyiz" dediği ortaya çıktı.



Yakın zamana kadar PKK-YPG/PYD terör örgütü mensubu teröristleri ölüm orucu eylemlerine yönlendiren, bu tarz eylemlerin sayısının arttırılmasını isteyen elebaşı Duran Kalkan'ın teröristlere yönelik yaptığı bir konuşmada, "Ölüm orucu eylemlerinden vazgeçmeliyiz, artık bu tarz eylemlere yönelmemeliyiz" dediği ve bunu kendi yayın organlarında ifade ettiği tespit edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışında azimle gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde bölücü örgütün ağır kayıplar vermesi, çözülmenin artması ve örgüte katılımın bitme noktasına gelmesi terörist elebaşının panikte olmasının ve böyle bir açıklama yapmasının nedeni olarak gösterildi. - ANKARA

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