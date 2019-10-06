Son Dakika Haberleri: Duran kalp için zamanla yarış
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Duran kalp için zamanla yarış

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu'nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu'nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.


Çukurca ilçesi Narlı köyü yakınlarındaki Zap Suyu'na giderek alabalık avlamaya çalışan amca çocukları Y.E. (17) ile H.E. (15), aniden akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan 2 çocuk da bulunarak ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Y.E., sedye ile ambulanstan indirilirken sağlık görevlisinin durmaksızın kalp masajı yapması da sonuçsuz kaldı.


Tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti. - HAKKARİ

Zap bölgesi, Çukurca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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