Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

08.05.2022 12:59

Amasya'da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarpması sonucu yaşanan feci kazada sürücünün eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Amasya'da minibüs yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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112 Acil, Minibüs, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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