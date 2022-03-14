Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika
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Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular

14.03.2022 12:14
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Uzunçiftlik mevkii D-100 Karayolu Sakarya istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 52 FC 833 plakalı seyir halindeki hafif ticari araç, trafik ışıklarında duran 64 ABT 341 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle E.Ö. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.Ö.'ye ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolu Uzunçiftlik mevkii Sakarya istikameti bir süre trafiği kapanırken, yaralının araçtan çıkartılmasıyla trafik tek yönlü açıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla da trafik akışı sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular

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İtfaiye, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika


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