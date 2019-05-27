Son Dakika Haberleri: Durankaya beldesinde iftar programı

Durankaya beldesinde iftar programı

3 saat önce

HAKKARİ(AA) - Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, kentteki protokol üyeleri için iftar programı düzenledi.

Durankaya beldesinde iftar programı, System.String[]
HAKKARİ(AA) - Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, kentteki protokol üyeleri için iftar programı düzenledi.
Beldedeki bir restoranda düzenlenen programa, Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala, Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya ve diğer davetliler katıldı.
Demirci, iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:32 Kaynak: AA
İsmail Demirci, Hakkari, Durankaya, Güncel
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