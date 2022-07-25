Edinilen bilgiye göre, yangın Durankaya beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cafer Çiftçi isimli vatandaşa ait evin çatısı biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine Durankaya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belde sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere müdahale sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Korkuya neden olan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde maddi hasar oluştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Durankaya, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durankaya beldesinde korkutan yangın - Son Dakika

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