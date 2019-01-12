Son Dakika Haberleri: Durankaya'da Karla Mücadele Çalışması Sürüyor

Durankaya'da Karla Mücadele Çalışması Sürüyor

47 dakika önce

Durankaya'da karla mücadele çalışması sürüyorHAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya beldesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları 15. gününde devam ediyor.

Durankaya'da karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya beldesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları 15. gününde devam ediyor.
Durankaya Belediyesi karla mücadele ekibi, yaklaşık 15 gündür aralıklı yağan kar yağışının ardından gece gündüz demeden mücadele etmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 7 mahalledeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, belirli aralıklarla yoğun kar yağışından dolayı kapanan yollara kısa sürede müdahale ettiklerini belirtti. Keskin, "Beldemiz son yılların en büyük kar yağışına tanıklık etti. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele araçları, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Yollarımız yüzde 75 oranında açık kalmaktadır. Bölge şartları ve araçların bakım sorunlarından dolayı kısmi kapalı kalan yollarımız, yoğun çalışmayla açılmaktadır. Valimiz İdris Akbıyık, Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Karayolları 114. Şube Şefliğine bu hummalı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Yerel
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