Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü - Son Dakika

Kayseri'de yaşayan bilim, fikir, kültür ve sanat adamlarından Prof. Dr. Bayram Durbilmez ve eşi Leyla Durbilmez'in oğlu Dr. Ahmet Kürşat Durbilmez, Develi eşrafından Hatun Fırat ve Şükrü Fırat'ın kızı Dr. Arzu Fırat Durbilmez evlendi.

Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çiftin nikahı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından kıyıldı.

Salgın şartları sebebiyle kır düğünü olarak planlanan nikah ve düğün törenine Durbilmez ve Fırat ailelerinin yakınları ile sağlık, bilim, sanat, siyaset ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler de katıldı. - KAYSERİ