Dürdane Beyoğlu'ndan ADEM'e ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu Bağlar Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek kadınların sorunlarını dinledi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu Bağlar Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek kadınların sorunlarını dinledi.



Dürdane Beyoğlu ziyaretleri kapsamında Bağlar Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde kurulan ADEM'i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dürdane Beyoğlu, "SYDV'ye bağlı olarak hizmet veren ADEM'in kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılaması, dinlenip ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için açılmıştır. Biz de kadınlarımızı yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret ettik ve sorunlarını dinledik. ADEM, kadınlar için eğitim ve el sanatları kurslarına ev sahipliği yaparken ayrıca çocuklar için de bir çok imkanı sunuyor. ADEM, özellikle köyden gelen kadınlar için tek alternatif konumunda olmasına rağmen bizde gidip görmek ve bir ihtiyaçları varsa karşılamak adına ziyaret etti. ADEM'in çalışmalarını başarılı bulduk. Bu sebeple ADEM çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. İnsani çalışmalar yapan kimler olursa olsun her zaman yanlarında olacağız ve kendilerine desteğimiz sürecektir. Buradaki kadınlarımızın da sorunlarını dinledik teker teker ilgilenip taleplerini not aldık ve bunlar için çözüm üreteceğiz. Kadınlarımız toplum olarak bizlerin önemli değerleridir, Allah kadınlarımıza yardımcı olsun" dedi.



ADEM çalışanları ve kadınlar ziyaretlerinden dolayı Dürdane Beyoğlu'na teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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