Dürdane Beyoğlu Yasin Börü'yü dualarla andı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağılar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, 2014 yılında PKK'nın başlattığı kanlı 6-8 Ekim olayları sırasında Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıtırken canice öldürülen Yasin Börü'yü mezarı başında dualarla andı.

Beyoğlu ve beraberindekiler Börü için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek teselli eden Beyoğlu, 6 yıl önce yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutmalarının söz konusu olmadığını belirten Dürdane Beyoğlu, "Terörün ve terörü destekleyen zihniyetin ne kadar zalim olduğu bu vahşetle bir kez daha ortaya çıktı. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi. - DİYARBAKIR