Durdu: "Hızlı tren Gemlik'ten gidiyor" - Son Dakika

Gemlik MHP Belediye Meclisi üyesi Osman Durdu, "Gemlik'in yıllardır özlemini çektiği ve yerli otomobil fabrikasının ilçemize gelmesi ile birlikte olmazsa olmazımız olan hızlı trenin Bursa'dan 20 kilometrelik Gemlik'e değil, 120 kilometre mesafedeki Bandırma'ya kaydırılması, anlamsız olduğu kadar, gerek Bursa ve gerekse Ankara'da siyasi lobimizin olmadığı manası taşımaktadır" dedi.

Osman Durdu, meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gemlik, Ankara- İzmir hızlı tren projesinin en başında var olan bir durak. Bu bölgede bulunan limanlarımız yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Yıllık 23 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahibiz. Serbest bölgemiz daha ilk kurulduğu yıllarda dahi buraya hem yolcu hem de taşımacılıkta kullanılacak bir tren projesi vardı. Devletimiz bu konuda zaman içinde projeleri geliştirdi. Bursalı siyasetçilerimiz her dönem hızlı tren hattının Bursa ve Gemlik'e gelmesi noktasın da her zaman kamuoyuna bilgiler verdiler. Hatta son dönemde Bursa istasyonundan Gemlik Serbest Bölge ve hatta yerli otomobil fabrikasının hemen yanında projelendirilen istasyon güzergahı için kamulaştırmaların büyük kısmı yapıldı. Ancak gördüğümüz ve siyaseten okuduğumuz kadarı ile gerek Bursalı bazı vekiller ve Bandırma siyaseti konuya müdahil oldu ve adeta burnumuzun dibindeki yatırım 120 kilometre mesafe ile Bandırma'ya gitti. Bu yaşanan adeta laylaylom siyasetinin bir ürünüdür. Gemlik'te Belediye Başkanı ve Bölge milletvekilimizin tek adam siyasetinin tezahürüdür. Ortada siyaset üreten ve ülkemizi yöneten cumhur ittifakı varken, Gemlik'te yaşanan bu talihsiz durumun hiç bir mazeret ve açıklaması olamaz" şeklinde konuştu. - BURSA