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Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi

17.09.2021 07:01
Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi, System.String[]

Şanlıurfa'da yaşayan 54 yaşındaki bir seyyar satıcı, sebze ve meyve yüklü kamyonetini durdurup satış yapmaya başladıktan sonra aracı aniden hareket etmeye başladı. Durdurmaya çalışırken önüne koştuğu kamyonet ile ağaç arasında kalan talihsiz adam, yaşamını yitirdi.

Birecik Ünsal Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan İzzet Utkun, sebze ve meyve yüklü 27 AFN 576 plakalı kamyonetini durdurup satış yapmaya başladı. Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı.

AĞAÇ İLE KAMYONET ARASINDA SIKIŞTI

Utkun, durdurmak için önüne koştuğu kamyonetle ağaç arasında sıkıştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzzet Utkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Utkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağaç arasında sıkışan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağaç arasında sıkışan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi
Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi

Kamyonet, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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