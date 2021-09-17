Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağacın arasında kalan seyyar satıcı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Birecik Ünsal Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan İzzet Utkun, sebze ve meyve yüklü 27 AFN 576 plakalı kamyonetini durdurup satış yapmaya başladı. Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı.

AĞAÇ İLE KAMYONET ARASINDA SIKIŞTI

Utkun, durdurmak için önüne koştuğu kamyonetle ağaç arasında sıkıştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzzet Utkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Utkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.