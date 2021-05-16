Durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden traktörü durdurmak için üstüne çıkan Sadi Urgan (63), yamaçtan uçan aracın altında kalınca yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Madenli köyünde meydana geldi. Sadi Urgan'a ait evinin bahçesinde park halindeki 60 KL 255 plakalı traktör, aniden hareket etmeye başladı. Durumu fark eden Sadi Urgan durdurmak için traktöre bindi. Panik yaşayan ve traktörü durduramayan Urgan, evin yakınlarında bulunan 5 metrelik yamaçtan traktörle uçtu. Traktörün altında kalan Urgan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sadi Urgan'ın cesedi, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Urgan'ın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.